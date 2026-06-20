Zach LaVine, l’espoir des Kings…

Les Sacramento Kings ont toujours l’espoir de se débarrasser de Zach LaVine cet été via un éventuel "sign-and-trade".

Après une saison particulièrement décevante, les Sacramento Kings veulent effectuer un grand ménage cet été. Tous les cadres de cet effectif, comme Domantas Sabonis, de Zach LaVine, de DeMar DeRozan ou encore de Malik Monk, sont disponibles. Mais encore faut-il trouver preneur...

Selon les informations du journaliste de The Athletic Sam Amick, LaVine va, sans surprise, activer sa "player option" à 48,9 millions de dollars pour l’exercice 2026-2027. Il s’agit d’un choix logique pour l’ex-talent des Chicago Bulls, pénalisé par des blessures en 2025-2026. En testant le marché cet été, il n’aurait pas trouvé une équipe prête à lui offrir un tel salaire.

Pour autant, les Kings ont encore l’espoir de lui trouver une porte de sortie. Comment ? Via un potentiel "sign-and-trade". En effet, la direction de Sacramento a autorisé l’entourage de LaVine à discuter avec les autres formations de cette possibilité.

L’objectif ? Pousser le joueur de 31 ans à décliner son option, le signer ensuite pour un salaire inférieur mais sur plusieurs années et l’échanger dans la foulée. Mais pour l’instant, personne ne se bouscule pour récupérer Zach LaVine...

Un véritable problème en perspective pour l'intersaison des Kings ?

Zach LaVine face à un choix pour son avenir à Sacramento