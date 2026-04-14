Zach LaVine face à un choix pour son avenir à Sacramento

Zach LaVine s’interroge sur son avenir à Sacramento après une saison difficile et une décision clé à prendre cet été.

Arrivé dans une équipe en difficulté, absent des parquets une bonne partie de la saison, Zach LaVine aborde déjà un été décisif avec les Kings. Entre blessures, performances en baisse et incertitudes contractuelles, il se retrouve à un tournant de sa carrière.

Sacramento sort d’une saison compliquée, conclue sur un bilan de 22 victoires pour 60 défaites, l’un des pires de la ligue. Dans ce contexte, LaVine n’a jamais réellement trouvé son rythme, limité à 39 matches en raison de plusieurs pépins physiques. Sur le terrain, ses statistiques ont reculé, avec 19,2 points de moyenne, son plus faible total depuis la saison 2017-2018, accompagnés de 2,8 rebonds et 2,3 passes, également des creux en carrière.

Au-delà des chiffres, c’est aussi son rôle qui interroge dans un effectif chargé en créateurs, où cohabitent notamment DeMar DeRozan, Russell Westbrook et Malik Monk. Une accumulation de profils à fort usage qui complique l’intégration de LaVine et pose la question de son adaptation dans ce collectif.

À l’approche de l’intersaison, l’ancien des Bulls doit prendre une décision importante concernant sa player option estimée à 49 millions de dollars. Va-t-il la lever et prendre cette dernière année de contrat ou va-t-il y renoncer pour tenter le marché et relancer sa carrière ? Interrogé sur son avenir, LaVine n’a pas encore tranché.

« Je vais prendre du recul et regarder quelle est la meilleure option, en me demandant ce qui est le plus important pour moi à ce moment de ma carrière. »

Malgré ces incertitudes, certaines tendances se dessinent déjà autour du marché estival et tout porte à croire que le joueur de 31 ans aura du mal à renoncer à ce pactole.

« Cet été, il ne faut pas s’attendre à beaucoup de mouvements concernant les gros contrats en free agency », expliquait un journaliste de ClutchPoints, laissant entendre que les marges de manœuvre pourraient être limitées pour un joueur au salaire aussi élevé.

Zach LaVine possède aujourd'hui le 16e plus gros salaire de NBA. Et c'est évidemment le souci majeur. Ce contrat est toxique. Impossible à encaisser par une franchise. Il plomberait la masse salariale pour un joueur qui n'est évidemment pas une option n°1 pour une équipe ambitieuse. C'est tout le paradoxe de ces contrats trop gonflés. Ils enferment le joueur qui les signe dans une prison dorée...

Toujours considéré comme une arme offensive de premier plan, LaVine reste malgré tout un joueur surveillé sur le marché, avec des rumeurs évoquant un intérêt potentiel des Lakers ou des Bucks ces derniers mois. Reste à savoir si son avenir s’écrira à Sacramento ou ailleurs, dans une situation où chaque décision pourrait redéfinir la suite de sa carrière.

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