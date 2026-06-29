Malgré les nombreuses rumeurs de transfert, Zach LaVine a choisi d'activer sa player option et poursuivra l'aventure avec les Kings.

L'avenir de Zach LaVine est désormais fixé, au moins pour une saison.

Selon Shams Charania, l'arrière a décidé d'activer sa player option de 49 millions de dollars pour la saison 2026-2027, mettant un terme aux spéculations sur une éventuelle arrivée sur le marché des agents libres.

LaVine reste à Sacramento

Arrivé aux Sacramento Kings il y a un peu plus d'un an dans le cadre d'un échange impliquant également les Chicago Bulls et les San Antonio Spurs, Zach LaVine avait régulièrement été cité dans les rumeurs de transfert au cours de la saison.

L'absence de prolongation de contrat l'été dernier et les difficultés rencontrées par Sacramento avaient alimenté les spéculations autour de son avenir.

En activant son option, le double All-Star est désormais assuré de disputer une saison supplémentaire en Californie.

Les Kings devront gérer leur masse salariale

Ce choix n'est toutefois pas sans conséquence pour Sacramento.

Selon Spotrac, les Kings étaient déjà largement au-dessus du salary cap avant cette décision. Le contrat de LaVine pourrait désormais les rapprocher, voire les faire entrer, dans le second apron, ce qui limiterait fortement leur marge de manœuvre sur le marché.

Blessé à la main en fin de saison dernière, LaVine n'avait disputé que 39 rencontres en 2025-26, pour des moyennes de 19,2 points, 2,8 rebonds et 2,3 passes décisives. Après une saison conclue avec le pire bilan de la Conférence Ouest (22 victoires pour 60 défaites), les Kings tenteront désormais de rebondir avec leur arrière toujours sous contrat.