Ce n'est qu'un match de pré-saison, histoire de se dérouiller un peu les jambes. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. Néanmoins, les Los Angeles Lakers auraient sans doute aimé que leur première sortie publique depuis la catastrophique saison dernière soit un peu moins... douloureuse. Les Lakers ont été largement battus (105-75) par les Kings cette nuit, pour un petit derby de rentrée entre Californiens.

Evidemment, les stars de L.A., comme LeBron James et Anthony Davis, n'ont joué qu'un gros quart d'heure, ce qui peut expliquer le score. Cela dit, LeBron n'était quand même pas dans un bon soir en termes d'adresse (0/7, 2 passes, 1 rebond) et il est toujours réconfortant de savoir que les remplaçants peuvent faire le job. Ils ne l'ont pas fait en l'occurrence... Los Angeles menait de 5 points à la pause, lorsque Darvin Ham a décidé que la soirée de ses stars était terminée. Sacramento en a profité et les deux derniers quarts ont été une boucherie (64-29).

Au rayon des satisfactions, il faut se tourner vers les Kings et leur rookie Keegan Murray. En sortie de banc, le pick n°4 de la Draft 2022 s'est fait remarquer avec une belle activité et de l'efficacité : 16 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 1 passe à 7/11, avec le meilleur différentiel du match (+19) en 21 minutes de jeu.

Keegan Murray turns his steal into a slam!

#NBAPreseason is live on NBA TV!

Keegan Murray from DEEP! 🎯

#NBAPreseason is live on NBA TV!

Patrick Beverley (8 pts) a fait ses débuts sous le maillot des Lakers en sortie de banc, Russell Westbrook (5 points, 3 passes en 15 minutes) étant dans le cinq de départ en compagnie de Kendrick Nunn, LeBron James, Anthony Davis et Damian Jones.

Ben Simmons a rejoué au basket, le Big Three de Brooklyn battu par les Sixers