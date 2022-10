Plus d'un an et trois mois après son dernier match de basket dans la fatidique série contre Atlanta, Ben Simmons a rejoué. L'Australien a porté le maillot de sa nouvelle équipe, les Brooklyn Nets, lors d'un match de préparation face à... son ancienne équipe les Philadelphie Sixers.

La rencontre, qui s'est joué sans la plupart des cadres des Sixers, n'avait pas grand intérêt, si ce n'est voir en action quelques minutes le trio très attendu de Brooklyn. Simmons a logiquement semblé rouillé après une aussi longue absence des terrains, mais ça ne l'a pas empêché de montrer que son playmaking sera précieux cette saison.

Philadelphie l'a nettement emporté (127-108), pendant que Kevin Durant, Kyrie et Ben Simmons ont joué 19 minutes ensemble, avant de rester sur le banc en deuxième mi-temps.

Ben Simmons a manqué les deux lancers francs qu'il a tenté, ainsi qu'un fadeaway à mi-distance, mais a tout de même compilé 6 points, 5 passes et 1 interceptions. Des fans des Sixers avaient clairement fait le court déplacement jusqu'à New York, puisque Simmons a été hué à plusieurs reprises, notamment sur ses lancers.

BEN SIMMONS IS BACK 🚨 pic.twitter.com/Q7255CDUCc — Bleacher Report (@BleacherReport) October 3, 2022

Ben Simmons with the turnaround fadeaway: pic.twitter.com/JbKEf9dqXF — Kevin Kinkead (@Kevin_Kinkead) October 4, 2022

Les yeux dans le dos de Ben Simmons en transition 👀pic.twitter.com/8qomMe8EiX — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) October 4, 2022

KD a lui eu le temps de poser 13 points, 4 rebonds, 4 passes, Kyrie se fendant lui de 9 points, 4 passes, 4 rebonds et 3 interceptions. Le "Big Three" a été actif, mais on attend évidemment de le revoir en action dans des rencontres plus sérieuses et, surtout, sur une plus longue durée.

"Je suis reconnaissant d'avoir pu fouler un parquet NBA à nouveau. J'ai pris beaucoup de plaisir ce soir. La seule manière d'apprendre, c'est de faire des erreurs et j'en ai commis quelques unes ce soir", a expliqué Simmons après la rencontre.

Dans le camp adverse, Tyrese Maxey était déjà bien chaud. L'arrière de Philadelphie a inscrit 20 points en seulement 13 minutes, pour finir meilleur marqueur de la partie, épaulé par Furkan Korkmaz (15 pts, 4 pds).