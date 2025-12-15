Zion Williamson a fait son retour, mais en tant que remplaçant. Entré tôt, il a fini le match, marqué 18 points et aidé les Pelicans à battre les Bulls 114-104.

Zion Williamson a retrouvé le parquet et New Orleans a retrouvé un peu d’air. De retour après une alerte à l’adducteur de la hanche droite, la star des Pelicans n’a pas été lancée dans le cinq. Il est entré depuis le banc, a joué près de 27 minutes, et a fini par peser lourd dans un succès 114-104 contre les Chicago Bulls.

Williamson n’a pas démarré, mais il a terminé. C’est d’ailleurs exactement l’idée vendue en amont par James Borrego, l’entraîneur intérimaire, et acceptée sans discussion par son joueur, comme il l'expliquait après la rencontre.

« C’était un plan de match qui me permettait de finir la rencontre, avec un corps habitué à jouer certaines minutes dans un quart-temps. Il m’a expliqué ça. Je n’ai pas eu de souci avec ça parce que ça m’a permis de finir le match. Le rythme était plutôt bon, mais surtout je suis content qu’on ait gagné. »

Sur le terrain, Williamson a inscrit 18 points, dont sept dans les quatre dernières minutes, au moment où les Pelicans cherchaient un appui clair pour faire la différence. Il a même ponctué son retour par un dunk spectaculaire à 37 secondes de la fin, histoire de fermer la porte.

Avant cette rencontre, il tournait à 22,1 points, 5,6 rebonds et 30,9 minutes sur ses 10 matches disputés cette saison, et ses pépins physiques ont encore limité le double All-Star à 11 apparitions au total.

Ce timing compte aussi dans la saison de New Orleans. Les Pelicans, derniers, sont passés à 5-22 et n’ont quasiment pas eu le luxe de la continuité. Borrego a d’ailleurs salué le travail fourni pour accélérer le retour.

« Il a fait un sacré boulot pour en arriver là, si on veut dire qu’il est revenu en avance sur le calendrier. » Williamson, lui, a résumé la réalité du quotidien quand le corps casse le rythme.

« Les blessures, c’est horrible, il n’y a pas d’autre façon de le dire. La rééducation n’est pas marrante non plus. Mais cet été, le travail que j’ai mis fait sur mon corps fait que, si quelque chose arrive, ce n’est pas un truc qui me tient dehors super longtemps. Je peux me rééduquer plus vite, et plus efficacement. »

En effet, après sa blessure du 2 décembre, Zion devait être réévalué au bout de 3 semaines. Il est finalement revenu le 14 décembre, soit avec plus d'une semaine d'avance sur le timing. Et rien que ça, c'est une excellente nouvelle.

