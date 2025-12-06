Zion Williamson comparé à LeBron James… avec un gros bémol

Un ex-coéquipier de Zion Williamson assure qu’il pouvait “être meilleur que LeBron James”, mais pas avec ce niveau d’investissement.

Zion Williamson reste l’un des talents les plus fascinants - et les plus frustrants - de la NBA. Et les propos révélés par Marc J. Spears renforcent encore ce paradoxe. L’un de ses anciens coéquipiers a livré une comparaison aussi flatteuse que préoccupante, évoquant un potentiel « du niveau de LeBron James »… tout en pointant ce qui, selon lui, empêchera Zion d’atteindre ce sommet.

Un talent "LeBronesque" selon un ancien coéquipier

Dans un entretien avec Spears, un ancien partenaire de Zion n’a pas hésité à placer la star des New Orleans Pelicans dans une catégorie extrêmement rare.

« Un de ses anciens coéquipiers dit que son talent est tellement immense qu’il est du niveau de LeBron James. Il pensait même qu’il pourrait devenir meilleur que LeBron James », rapporte Spears.

Une déclaration vertigineuse, tant LeBron demeure une référence absolue en matière d’impact, de longévité et d’exigence.

… qui regrette un manque d’amour du jeu

Le même ancien coéquipier a pourtant immédiatement nuancé son propos.

Selon lui, si Zion n’est pas sur la trajectoire d’un joueur historique, ce n’est pas une question de niveau intrinsèque.

« Le problème, c’est qu’il n’aime pas (le jeu) comme LeBron James. Et c’est un énorme problème », rapporte Spears.

Un énorme problème car c’est sans doute de là que découlent toutes ces blessures. Zion est très, très loin d’être aussi pointilleux et rigoureux que LeBron en terme de prépa et de condition physique.

Si son équipe avait l’opportunité de faire un trade pour Zion Williamson, l’ex-joueur a expliqué à Spears qu’il leur dirait de ne pas le faire. Voilà le niveau de gâchis…

Un contexte sportif très difficile

Cette sortie intervient alors que Zion traverse une nouvelle saison compliquée.

Seulement 10 matchs joués. 22,1 points, 5,6 rebonds, 4,0 passes, 1,6 interception, à 51%. Une nouvelle blessure qui freine son rythme. Des Pelicans qui affichent un terrible 3-20, dernier bilan de la ligue

Le talent demeure, mais la disponibilité et donc la motivation posent question.

Quel avenir pour Zion Williamson ?

Les franchises NBA continuent de surveiller le dossier, mais les incertitudes ne manquent pas. D’un côté, un plafond théorique « LeBron-level ». De l’autre, un amour du jeu et bilan d’indisponibilité qui refroidissent les prétendants.

Cette comparaison inattendue met surtout en lumière ce que la ligue pense réellement de Zion : un joueur unique, capable de marquer une ère… si, et seulement si, son engagement, sa santé et sa constance suivent enfin. Trop tard ?

