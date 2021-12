Zion Williamson bien plus fit que prévu ?

Le poids de Zion Williamson est un peu devenu une saga où personne ne semble détenir la vérité. Entre la photo de la semaine dernière où le prodige des Pelicans semblait vraiment très loin de sa meilleure forme et la photo postée par un fan mardi, difficile de savoir où en est réellement Zion.

En marge du match entre les New Orleans Pelicans et les Denver Nuggets (victoire de Denver après prolongation), Zion Williamson a été vu dans une boutique de la ville et a accepté d'immortaliser sa rencontre avec un fan et son fils. Là où le cliché pris depuis les tribunes la semaine dernière semblait accablant, celui-ci montre un Zion dans ce qui semble être une forme tout à fait convenable. Ou en tout cas vraiment pas éloigné de celle qui était la sienne l'an dernier, lorsqu'il roulait sur les défenses adverses au point de fêter sa première sélection pour le All-Star Game.

Zion ran into my boy @SpeedyB97 just last night. Walked right up to his son and said “Hey lil man. I like your shoes.” 😂🤝 pic.twitter.com/tDyVRucce6

— REL (@mynameisrel_) December 8, 2021