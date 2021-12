Cette photo de Zion Williamson inquiète les fans sur son poids…

La semaine dernière, les New Orleans Pelicans ont annoncé qu'ils repoussaient d'au moins une semaine le retour complet de Zion Williamson dans l'effectif pour les matches. En cause, une douleur au pied provoquée par la reprise de l'entraînement pour le All-Star, absent depuis le début de la saison après son opération durant l'intersaison. Zion a fait une apparition du côté de Houston lors du déplacement des Pelicans sur le parquet des Rockets.

Malheureusement, celle-ci a provoqué plus d'inquiétudes et de questions qu'un véritable engouement à l'approche de son comeback supposé. On ne fera pas de fat shaming ici, mais le seul cliché de Zion Williamson pris par le journaliste Steve Helwick durant la soirée laisse supposer qu'il n'est toujours pas proche de son poids de forme.

Il peut s'agir d'un effet provoqué par l'angle de la photo. Ou du fait que Zion portait plusieurs épaisseurs de vêtements. La plupart des observateurs a pris le parti de simplement considérer que le n°1 de la Draft 2019 était encore en surpoids.

Il y a un peu deux écoles dans ce dossier Zion Williamson. Ceux qui prônent la clémence et la patience. Et ceux, comme Charles Barkley, qui connaît bien la question des kilos en trop en début de carrière, qui se veulent intransigeants avec Zion et son entourage. Voilà ce que déclarait "Chuck" le mois dernier.

"On dirait que Shaq et moi avons eu un bébé ! Je plaisante, mais je suis aussi très sérieux. C'est inquiétant. Je raconte souvent cette histoire. Moses Malone m'a dit que j'étais gros et paresseux. J'ai un peu pleuré - surtout parce que je ne pouvais pas lui botter le cul vu que c'était Moses Malone - mais ça a été un tournant dans ma carrière. Zion Williamson est déjà blessé, alors qu'on ne devrait pas être blessé quand on est jeune. Même quand tu es blessé, tu dois apprendre à contrôler ce que tu manges. Mettre autant de pression et de poids sur tes genoux et tes jambes, ça provoque des blessures, encore et encore. Quelqu'un doit se montrer adulte et lui dire de se remettre en forme. Ils ont peur qu'il parte. Mais s'il reste en étant tout le temps blessé, ça n'a aucun intérêt".

Si son retour s'effectue effectivement d'ici quelques jours, on devrait rapidement voir si sa forme physique est adaptée et suffisante pour lui permettre de reprendre le cours de sa prometteuse carrière sans trop de risques.

