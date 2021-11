Charles Barkley est très inquiet pour Zion Williamson et son poids

Les images de Zion Williamson en train de faire des exercices sur le parquet des New Orleans Pelicans cette semaine ont beaucoup fait parler. Le jeune All-Star y est apparu assez loin de son poids de forme et la franchise a a confirmé qu'il serait absent encore au moins 3 à 4 semaines.

Invité à s'exprimer sur le sujet sur le plateau d'Inside the NBA, Charles Barkley, auquel Zion a parfois été comparé depuis son arrivée en NBA, s'est montré sans pitié, tout en donnant des conseils aux gens qui entourent le prodige.

"On dirait que Shaq et moi avons eu un bébé ! Je plaisante, mais je suis aussi très sérieux. C'est inquiétant. Je raconte souvent cette histoire. Moses Malone m'a dit que j'étais gros et paresseux. J'ai un peu pleuré - surtout parce que je ne pouvais pas lui botter le cul vu que c'était Moses Malone - mais ça a été un tournant dans ma carrière.

Zion Williamson est déjà blessé, alors qu'on ne devrait pas être blessé quand on est jeune. Même quand tu es blessé, tu dois apprendre à contrôler ce que tu manges. Mettre autant de pression et de poids sur tes genoux et tes jambes, ça provoque des blessures, encore et encore.

Quelqu'un doit se montrer adulte et lui dire de se remettre en forme. Ils ont peur qu'il parte. Mais s'il reste en étant tout le temps blessé, ça n'a aucun intérêt".