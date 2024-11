Zion Williamson out, quel début de saison maudit des Pelicans

Et ça recommence. La saison vient de reprendre et Zion Williamson est déjà contraint d’abandonner ses coéquipiers, qui plus est pour une période indéterminée. L’intérieur All-Star s’est blessé aux ischios et les New Orleans Pelicans ne savent pas exactement dans combien de temps il va pouvoir revenir sur les parquets. Un nouveau coup dur pour le joueur et évidemment un nouveau coup dur pour la franchise de Louisiane.

Celle-ci n’est pas épargnée par les pépins physiques ces derniers temps. Dejounte Murray, CJ McCollum, Trey Murphy, Herb Jones et Jordan Hawkins sont déjà sur le flanc. Avec Zion, ça fait quatre titulaires forfaits. Difficile de tenir le choc dans ces conditions. Battus par les Nets la nuit dernière, les Pelicans affichent un bilan de 3 victoires et 8 défaites. Ils sont avant-derniers à l’Ouest, une Conférence où il vaut mieux ne pas prendre du retard dans la course aux playoffs.

L’état de santé de Zion Williamson est problématique saison après saison. Il n’a joué que 184 matches lors de ses cinq premières années dans la ligue. Et à chaque fois qu’il est indisponible se pose la question de sa forme (et donc de son poids) à son retour.

Par contre, quand il est présent, il est bon. L’ancien premier choix de draft compilait par exemple 22 points, 8 rebonds et 5 passes de moyenne sur les trois premières semaines de la saison.