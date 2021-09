Zion Williamson n’a pas du tout l’air d’être à son poids de forme…

Zion Williamson s'est présenté au media day en étant blessé et avec ce qui ressemble à un petit surpoids. Pas très rassurant pour les Pelicans.

Zion Williamson n'a pas passé l'intersaison dont il rêvait. Le jeune All-Star des New Orleans Pelicans a été opéré du pied juste avant la Summer League après avoir, selon ses propres termes, trop forcé à l'entraînement. Là où d'autres ont parfait leur condition physique, l'ancien Dukie a dû être mis au repos.

Lundi, il s'est présenté au media day des Pelicans pour répondre aux questions des médias avec ce que beaucoup ont décrit comme une prise de poids évidente. Parfois, les apparences sont trompeuses, mais malgré la présence du préparateur physique Stan Williams à ses côtés pendant une partie de l'été, il semblerait bien que Zion soit au-dessus de son poids de forme.

Rien de grave, en soi, puisque David Griffin a indiqué que Zion Williamson serait normalement prêt pour le début de la saison. Mais pourra-t-il travailler comme il se doit durant le training camp et arriver au premier match avec une forme qui ne fera pas craindre aux fans de New Orleans une blessure précoce et pénalisante ?

Grosses tensions entre Zion Williamson et les Pelicans ?