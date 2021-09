Grosses tensions entre Zion Williamson et les Pelicans ?

Les New Orleans Pelicans ont perdu Anthony Davis en 2019 mais ils ont eu la chance de pouvoir sélectionner Zion Williamson avec le premier choix de la draft le même été. Une superstar qui s’en va et un jeune joueur talentueux au potentiel illimité qui débarque. Mais la franchise parviendra-t-elle seulement à le conserver ?

La carrière du bonhomme vient à peine de débuter que certains aimeraient l’envoyer ailleurs, dans une équipe un peu plus charismatique. Tomas Satoransky, fraîchement débarqué à New Orleans, accuse d’ailleurs les médias de créer des fausses histoires pour construire une narrative et pousser le joueur vers les New York Knicks.

Les médias US peuvent-ils vraiment pousser Zion Williamson aux Knicks ?

Mais les dernières rumeurs, pour le coup, ne proviennent pas d’ESPN ou d’un autre géant US mais du Times Picayune, le journal local. Un média qui a tout intérêt à ce que Zion Williamson reste en Louisiane.

Selon le journaliste Christian Clark, la manière dont le staff médical a géré la blessure du jeune homme lors de son arrivée en NBA a créé des « fortes tensions. » Il avait aussi très mal vécu le fait d’être limité en temps de jeu à son retour à la compétition. Williamson et son entourage seraient mécontents et préféreraient le voir au sein d’une autre franchise. L’intérieur aux 27 points par match aurait aussi été particulièrement frustré par le transfert de JJ Redick en cours de saison dernière.

Zion Williamson est encore sous contrat pendant deux ans et, vu ses pépins de santé, il prolongera probablement à l’issue de son deal. Les Pelicans ont encore du temps pour le convaincre de s’inscrire dans la durée à New Orleans. Mais le compte à rebours a déjà commencé…