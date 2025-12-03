Absence prolongée pour Zion Williamson, les Pelicans proches de couler

La nouvelle blessure de Zion Williamson n’aurait pas posé autant de problèmes si les New Orleans Pelicans cherchaient à fermer le chapitre ouvert en 2019 avec la draft de l’ancien phénomène de Duke. Ce sont peut-être encore leurs intentions mais la franchise ne peut pas se permettre de squatter trop longuement les profondeurs des classements à l’Ouest cette saison étant donné qu’elle ne possède pas son propre pick (qui reviendra aux Atlanta Hawks) en 2026. Elle se doit de gagner.

Et pour ça, elle a besoin de son intérieur All-Star. Parce que même si le club de Louisiane n’a plus l’effectif pour vraiment se hisser en playoffs, l’équipe est toujours plus performante en la présence de Zion. Il sera absent pendant au moins trois semaines selon les informations d’ESPN. En effet, il souffrirait d’un pépin aux adducteurs. Retour donc à l’infirmerie pour celui qui a déjà manqué 8 matches en novembre.

C’est malheureusement une habitude pour Zion Williamson. Il tourne à plus de 22 points de moyenne cette saison mais en seulement… 10 matches. Il a pris part à 224 rencontres sur 494 possibles depuis son arrivée dans la ligue. Qualifier ça de problématique serait un euphémisme. En attendant, les Pelicans sont à la peine, là aussi un euphémisme, et occupe la dernière place de la Conférence Ouest avec seulement 3 petites victoires en 22 matches.