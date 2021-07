Zion Williamson, les Pelicans ont une idée pour mieux l’entourer

Les dirigeants des New Orleans Pelicans cherchent des solutions pour construire un effectif compétitif autour de Zion Williamson.

Zion Williamson se montre, sur le plan individuel, à la hauteur des attentes suscitées par son potentiel. Mais aux New Orleans Pelicans, le collectif ne suit pas vraiment. Malgré Brandon Ingram et Lonzo Ball pour l'épauler, le jeune prodige n'a pas réussi à qualifier son équipe pour les Playoffs.

Finalement 11ème à l'Ouest, New Orleans a même incarné une vraie déception. Avec le départ de Stan Van Gundy, la franchise de Louisiane espère lancer un nouveau cycle. Mais au sein de l'effectif, des changements semblent également indispensables.

Avant une Free Agency qui s'annonce importante, notamment par rapport au cas Ball, les Pelicans disposent aussi du #10 pick de la Draft 2021. Et justement, d'après le journaliste de The Athletic Zach Harper, New Orleans pourrait échanger ce pick.

Dans quel but ? Pour récupérer un vétéran capable d'apporter dans l'immédiat. On peut cependant se demander s'il s'agit de la bonne stratégie. Ce choix de Draft n'a pas une valeur incroyable et cet échange ne devrait donc pas bouleverser le visage du groupe actuel.

Est-ce qu'il ne vaut mieux pas miser sur un jeune et croire à l'évolution de ce vestiaire ? Le boss des Pelicans David Griffin va devoir trancher. Mais la volonté de mieux entourer très rapidement Zion Williamson semble réelle.

