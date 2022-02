Alors que Zion Williamson devrait faire une saison blanche, la question de son avenir aux New Orleans Pelicans se pose.

Dans l'épisode du podcast BasketSession/Reverse de cette semaine, on se penche sur le cas Zion Williamson. Théophile Haumesser et Antoine Pimmel s'interroge sur la gestion de la superstar par les New Orleans Pelicans tout en se penchant sur l'avenir du joueur en NBA.

