Zion Williamson sécurise déjà 25 millions pour la saison prochaine

En ayant joué 51 matches cette saison, Zion Williamson a sécurisé 25,3 millions de dollars garantis dans son contrat pour la saison 2026-27.

Bonne nouvelle financière pour Zion Williamson. La star des New Orleans Pelicans vient de débloquer une importante garantie salariale pour la saison 2026-27.

En disputant 51 matches cette saison, Williamson a sécurisé une nouvelle tranche de son contrat, portant désormais son salaire garanti pour l’an prochain à 25,3 millions de dollars.

Un contrat très particulier

Le contrat signé par Zion Williamson en 2022 comporte plusieurs clauses inhabituelles. Les trois dernières saisons de l’accord incluent des garanties conditionnelles liées au nombre de matches disputés et à son poids.

Avant le début de la saison 2025-26, aucune partie de son salaire 2026-27 n’était garantie.

Mais au fil des matches disputés cette année, les garanties se sont progressivement activées.

Les différentes étapes de son salaire garanti

41 matches joués : 40 % du salaire garantis (16,9 millions)

51 matches joués : garantie portée à 25,3 millions de dollars

61 matches joués : la garantie pourrait monter à 33,7 millions

Le reste du salaire dépend d’un autre critère : un poids inférieur à 295 livres (environ 133 kilos).

Si toutes les conditions sont validées, Williamson pourrait toucher 42,1 millions de dollars pour la saison 2026-27.

Une saison enfin relativement stable

Cette saison marque un retour à une certaine continuité pour Zion Williamson, souvent freiné par les blessures depuis son arrivée en NBA.

Avant le match contre les Houston Rockets, l’intérieur des Pelicans tournait à 21,4 points, 5,9 rebonds et 3,4 passes de moyenne.

La dernière fois qu’il avait dépassé la barre des 50 matches remonte à la saison 2023-24, où il avait disputé 70 rencontres.

Si Williamson continue sur ce rythme, il pourrait sécuriser encore davantage de garanties financières… tout en aidant les Pelicans dans la course aux playoffs.