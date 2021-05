Zion Williamson, une saison historiquement folle pour un joueur de cet âge

Ce qu'a fait Zion Williamson à 20 piges le place dans la catégorie des LeBron James, Shaquille O'Neal et Luka Doncic. Rien que ça.

Zion Williamson a très certainement fini son année 6 matches avant son terme. Et c’est une saison tout simplement historique pour un joueur de cet âge que la star des New Orleans Pelicans vient de boucler.

Le grand public ne s’en est peut-être pas rendu compte puisque NOLA n’est clairement pas la franchise la plus exposée de NBA. Après une saison freshman prometteuse mais gâchée par les blessures, Zion Williamson a explosé cette année.

27 pts, 7,2 rbds et 3,7 pds. Surtout, il a tiré à 61,1%. Mieux encore, il affiche un True Shooting Percentage de 64,9%. Pas étonnant puisqu’il est totalement inarrêtable quand il attaque la peinture. Il a ainsi scoré près de deux fois plus de layups que le 2e du classement, Giannis Antetokounmpo.

Au total, ce monstre d’efficacité a compilé plus de 10 matches à au moins 30 pts et 70% d’adresse. Une stat qui le place dans un cercle très fermé de quatre véritables légendes de notre sport.

Logiquement, avec de telles stats, la saison de Zion est tout simplement historiquement productive pour un sophomore. Et un joueur de 20 ans. Un membre de Reddit a relevé les chiffres alignés par quelques-uns des joueurs les plus forts à cet âge. En résumé :

LeBron James: 27/7/7 à 55% au True Shooting

Luka Doncic: 29/9/9 à 59% au TS

Shaquille O'Neal: 23/14/2 à 58% au TS

Zion Williamson : 27/7/4 à 65% au TS

Son efficacité redoutable est également logiquement manifeste dans le nombre de tirs tentés. Le joueur des New Orleans Pelicans en prend 17 par match. Seul Shaquille O’Neal en prenait moins : 16,1 tirs, mais pour 23 pts « seulement ».

LeBron James et Luka Doncic avaient besoin respectivement de 21,1 et 20,6 tirs pour scorer 27 et 29 pts.

Il ne s’agit évidemment pas de dire que tel ou tel joueur est plus monstrueux que tel autre. Mais ce qu’a réalisé Zion Williamson est tout simplement monstrueux.

Et ça ne fait que commencer…

