1 million de personnes ont signé une pétition pour faire de Kobe le nouveau logo NBA

La mort de Kobe Bryant a laissé un grand vide. Et les fans de balle orange sont toujours sous le choc. Les hommages se multiplient et nombreux sont ceux qui aimeraient faire du Black Mamba le logo de la NBA. Une pétition a même été lancée et elle a déjà été signée par 1,7 million de personnes (le lien ici) ! Pour l'instant, l'homme logo n'est autre que Jerry West. Le mentor de Kobe. Celui qui a ramené le prodige aux Los Angeles Lakers. Mais la légende n'est pas contre l'idée de changer le logo de la NBA. Il avait déjà fait savoir il y a deux ans qu'il ne serait pas gêné si la ligue décidait de choisir quelqu'un d'autre.

Ce serait un très bel hommage de la part de la NBA.