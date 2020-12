La première vague de tests a révélé que 48 joueurs NBA étaient positifs au Covid-19. La ligue a tout prévu et le pourcentage (8%) n'est pas encore ingérable.

La NBA avait réussi le petit exploit de ne pas laisser entrer le Covid-19 dans la bulle de Disney World. Maintenant qu'elle vise un retour à un calendrier un peu plus classique, sans matches sur un site unique, la gestion de la pandémie s'annonce plus compliquée.

Mercredi, la ligue a annoncé que la première vague de tests sur 546 joueurs NBA effectués du 24 au 30 novembre, avait révélé 48 cas positifs au Covid-19. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est en fait un chiffre auquel la ligue s'attendait et qui représente un pourcentage moins élevé qu'au sein de la population américaine (8.8% de positivité en NBA contre 10.2% sur l'ensemble des Etats-Unis. Surtout, la saison ne reprend que dans trois semaines.

D'ici là, franchises et leurs joueurs seront normalement lancés dans une routine en termes de protocole sanitaire autour des matches et pendant leur tenue, pour justement éviter au maximum une contamination trop importante.

Les joueurs testés positifs - les Golden State Warriors et les Washington Wizards en ont annoncé trois en tout - vont être chacun placés à l'isolement jusqu'à ce que de nouveaux tests, négatifs cette fois, leur permettent de reprendre le chemin de l'entraînement. Pour l'heure, les joueurs n'effectuent que des workouts individuels et les training camp n'ont pas encore débuté.

La pré-saison doit commencer le 11 décembre et la saison régulière le 22, avec deux affiches alléchantes : Brooklyn-Golden State, le "Durantico", et le derby de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers.