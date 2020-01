Le NBA All-Star Game 2020 aura lieu le 16 février prochain au United Center de Chicago. La ligue a déjà dévoilé les résultats de la première fenêtre de votes et les fans ont comme toujours été... originaux. En nous basant simplement sur les 12 joueurs qui méritent selon nous de participer à l'événement dans chacune des deux Conférences, voici nos équipes pour ce All-Star Game. On a respecté les critères imposés par la NBA. A savoir cinq titulaires (deux guards et trois forwards), deux guards remplaçants, trois frontcourt players remplaçants et deux wild cards indifféremment de leur poste. Voici notre équipe pour la Conférence Ouest. Encore une fois, c'est NOTRE choix, pas ce que l'on prophétise.

Les titulaires

James Harden (Houston Rockets) - Guard

Ses stats : 38.2 points, 7.5 passes et 5.8 rebonds.

Il est déjà indiscutable lorsque les Splash Brothers de Golden State sont aptes à jouer au basket, il l'est encore plus lorsqu'ils sont absents du débat. James Harden affiche encore une constance offensive folle et une production indécente. Avec 38 points de moyenne, il se dirige sans flancher vers un nouveau titre de meilleur scoreur. Collectivement, c'est un petit peu plus compliqué cette saison avec Houston, mais il est toujours sur une cadence importante pour maintenir les Rockets dans la bonne partie du tableau et dans le top 4. Il s'agira de son 8e All-Star Game consécutif. Qu'on aime le style du bonhomme ou pas, sa régularité au très, très haut niveau est absolument remarquable.

Luka Doncic (Dallas Mavericks) - Guard

Ses stats : 29.1 points, 9.1 rebonds, 8.9 passes.

Déjà plébiscité par les fans sur le premier checkpoint, Luka Doncic réussit une deuxième saison en NBA fantastique. Il était difficile, même après sa superbe saison rookie, de l'imaginer passer un cap aussi violent et de devenir une machine à triple-doubles en même temps qu'un candidat au top 5 du MVP. Doncic est spectaculaire, efficace et tout simplement enthousiasmant à voir grandir. On le met dans notre cinq et dans notre backcourt titulaire sans la moindre hésitation pour ce All-Star Game 2020.

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) - Forward

Ses stats : 25.3 points, 7.6 rebonds et 5.2 passes.

On a beau regretter le fait qu'il s'économise à ce point en saison régulière, il ne triche pas lorsqu'il est en action. Des deux côtés du terrain, le MVP des Finales 2019 a transposé en Californie la domination qui a permis aux Raptors d'être champions. Plus passeur qu'avant, Kawhi reste épatant lorsqu'il s'agit d'accélérer et de plier des matches dans le 4e quart-temps. Sa collaboration avec Paul George se passe plutôt bien et les Clippers sont à seulement 3 victoires des Lakers malgré une logique période de rodage. On aurait pu mettre Nikola Jokic en compagnie des deux forwards intouchables des Lakers, mais le Serbe a vécu une entame poussive avant de reprendre du poil de la bête. Leonard nous a semblé plus régulier et plus létal sur ces premiers mois de compétition.

LeBron James (Los Angeles Lakers) - Forward

Ses stats : 25.3 points, 10.9 passes et 7.7 rebonds.

Le repos forcé provoqué par la non-qualification des Lakers en playoffs a été sacrément bénéfique au "King". LeBron joue comme dans un rêve depuis le début de la saison, dans un rôle de meneur qu'il prend très au sérieux. Sa relation avec Anthony Davis est idyllique pour le moment et le voilà lancé dans un duel avec Giannis Antetokounmpo pour le titre de MVP après les deux premiers mois de la saison. Sa titularisation au All-Star Game 2020, la 16e de suite depuis sa première en 2005, ne fait pour nous absolument aucun doute.

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Ses stats : 27.3 points, 9.3 rebonds et 2.5 contres.

Il a beau être forcément un peu moins productif qu'à New Orleans, son impact sur les rencontres et invraisemblable. En défense, "AD" est un candidat au titre de "DPoY" et son influence sur les résultats des Lakers en fait même un MVP potentiel s'il poursuit sa montée en puissance entamée depuis un mois. Si L.A. est en tête de la Conférence Ouest, c'est parce qu'il a parfaitement appréhendé cette relation avec LeBron James et exécute à merveille ce qui lui est demandé. Six fois All-Star de suite depuis 2014, il va tenter d'aller chercher une deuxième couronne de MVP du All-Star Game devant sa famille à Chicago.