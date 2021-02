Depuis cette nuit, on connaît donc le nom de tous les joueurs qui seront All-Stars cette saison. Stephen Curry et LeBron James, les deux capitaines, vont devoir piocher lors de la Draft qui aura lieu dans quelques jours. On savait déjà que, outre ces deux-là, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Bradley Beal et Kyrie Irving seraient titulaires au All-Star Game 2021. Voici ceux qui les accompagneront depuis le banc, après le vote des coaches de la ligue.

A l'Ouest

Guards : Damian Lillard (Portland) - Donovan Mitchell (Utah) - Chris Paul (Phoenix)

Forwards : Paul George (Los Angeles Clippers) - Anthony Davis (Los Angeles Lakers) - Rudy Gobert (Utah) - Zion Williamson (New Orleans)

On va commencer par un cocorico attendu, pour fêter la deuxième sélection de Rudy Gobert, pierre angulaire de l'équipe avec le meilleur bilan de la ligue. On notera aussi que Anthony Davis a été retenu, mais sera forfait pour l'événement en raison de sa blessure au tendon d'Achille. Rudy sera accompagné de son camarade Donovan Mitchell, mais pas de Mike Conley comme il l'avait espéré.

Damian Lillard et Paul George étaient incontournables et attendus eux aussi. C'est plutôt sur les deux derniers noms que les fans vont peut-être s'écharper un peu.

Depuis l'annonce, les gens parlent beaucoup de l'absence de Devin Booker, à qui les coaches ont préféré son camarade Chris Paul. Booker a passé un cap, c'est indéniable, mais CP3 est probablement le joueur le plus valuable des Suns et c'est ce qui aussi sans doute fait pencher la balance. Enfin, Zion Williamson va déjà fêter sa première sélection au All-Star Game malgré la saison difficile des Pelicans.

Chez les forwards, il y avait de toute façon moins de postulants et si Zion a pris la place de quelqu'un, c'est de son coéquipier Brandon Ingram ou de Christian Wood, de toute façon blessé.

Pourquoi Zach LaVine mérite d'être enfin un All-Star

A l'Est

Guards : James Harden (Brooklyn) - Jaylen Brown (Boston) - Zach LaVine (Chicago) - Ben Simmons (Philadelphie)

Forwards : Jayson Tatum (Boston) - Julius Randle (New York) - Nikola Vucevic (Orlando)

Le choix était beaucoup plus compliqué à l'Est et les coaches ont fait le choix de la nouveauté. Trois joueurs vont vivre leur première sélection pour le All-Star Game : Jaylen Brown, auteur d'un démarrage canon avec Boston même si les dernières semaines ont été plus poussives, Zach LaVine, métamorphosé depuis deux ans et stratosphérique en termes de scoring et d'adresse avec Chicago, mais aussi Julius Randle, premier joueur des Knicks sélectionné depuis Kristaps Porzingis en 2018 (il s'était blessé juste avant l'événement).

Ben Simmons profite lui de ses prouesses défensives et de la bonne entame des Sixers, alors que Nikola Vucevic fait lui son retour pour avoir porté sur ses épaules toute la ville d'Orlando depuis le mois de décembre.

Plusieurs joueurs peuvent se sentir un peu lésés par ces choix et tous ont des arguments. Les plus évidents sont à chercher à Indiana et Miami. Domantas Sabonis, présent au All-Star Game pour la première fois l'an dernier, a été excellent avec les Pacers, mais visiblement pas assez pour les coaches. Bam Adebayo score plus et avec une meilleure adresse que la saison passée, mais les difficultés du Heat lui coûtent sa place.

Trae Young, malgré des stats de cochon (26.9 points et 9.5 passes de moyenne), passe de titulaire en 2020 à carrément snobé en 2021. Le démarrage décevant des Hawks, attendus plus haut en début de saison, a là aussi pesé.

Khris Middleton, Tobias Harris, Gordon Hayward ou Fred VanVleet avaient tous des arguments intéressants, mais devront attendre une année supplémentaire pour découvrir ou redécouvrir le goût du All-Star Game.

On récapitule donc les 24 joueurs pour le All-Star Game 2021.

Les titulaires : Stephen Curry, LeBron James, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Bradley Beal et Kyrie Irving.

Les remplaçants : James Harden, Damian Lillard, Paul George, Anthony Davis, Rudy Gobert, Zion Williamson, Chris Paul, Jaylen Brown, Zach LaVine, Ben Simmons, Jayson Tatum, Julius Randle, Nikola Vucevic,