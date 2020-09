On ne dit pas assez aux gens que l'on aime qu'on les aime. C'est en substance ce qu'a voulu faire comprendre Stephen Jackson au moment de recevoir Allen Iverson cette semaine, dans le podcast qu'il anime avec son compère Matt Barnes.

Les deux anciens camarades de jeu (et de bagarre) des Warriors ont reçu "The Answer" en plateau et la tirade qui suit, prononcée par Jackson, a bouleversé l'ancien MVP et superstar des Philadelphie Sixers.

"Les gens se fient à toi parce que tu es une icône culturelle. Si je m'habille comme ça aujourd'hui, que j'ai des tatouages, c'est grâce à toi. Les gens te regardent et t'aiment. Pas seulement pour ton style de vie, mais parce que tu leur as donné confiance en eux. Et je ne parle pas seulement de nous, les joueurs de basket, mais aussi des rappeurs, de tout le monde.

Tu as donné à tous ces gens la confiance pour qu'ils puissent être eux-mêmes en toutes circonstances. C'est pour ça que les gens te suivent et tu dois accepter ça. Tu représentes tellement pour nous ! On ne peut pas se permettre de te perdre. On vient de perdre Kobe, on ne peut pas te perdre. Il faut qu'on t'encense autant que possible tout de suite, mon frère".