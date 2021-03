Andre Drummond, les Lakers favoris pour le récupérer mais…

Andre Drummond se retrouve libre. En échec pour l'échanger avant la deadline des trades, les Cleveland Cavaliers ont négocié avec l'intérieur un buy-out. Désormais sur le marché, le joueur de 27 ans va susciter les intérêts de nombreuses franchises.

Et d'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Chris Haynes, l'ancien des Detroit Pistons va écouter 5 franchises avant de prendre sa décision. Sans surprise, on retrouve les Los Angeles Lakers et les New York Knicks, annoncés sur lui depuis plusieurs semaines.

Mais aussi les Los Angeles Clippers et les Boston Celtics, soucieux de se renforcer pour les Playoffs. Puis enfin les Charlotte Hornets, à la recherche d'un pivot. D'après les différents bruits de couloir, les Lakers s'imposent comme les favoris sur ce dossier. Surtout en l'absence des Brooklyn Nets dans cette liste.

Malgré un deal sur le court terme, les champions NBA en titre vont proposer à Drummond un rôle important pour jouer une bague cette saison. Un discours qui peut logiquement séduire. Pour autant, les pistes Knicks et Hornets ne sont pas à sous-estimer.

En effet, les deux formations ont de l'argent à dépenser et peuvent lui offrir un bail sur plusieurs années. New York serait ainsi un très sérieux outsider. Reste à connaître les intentions d'Andre Drummond.

