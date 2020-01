Andre Drummond, un rebondeur historique né à la mauvaise époque

Andre Drummond fait beaucoup parler de lui en ce moment. L'intérieur All-Star des Detroit Pistons est au centre de rumeurs de trades depuis quelques jours, avec un intérêt que l'on dit sérieux de la part des Atlanta Hawks. Les Cleveland Cavaliers, les Dallas Mavericks et les Boston Celtics auraient aussi Drummond dans le viseur. Si l'ancien joueur de Georgetown est aussi convoité malgré les résultats décevants des Pistons et le fait qu'il ne soit pas un pivot moderne, c'est que ses statistiques sont quand même assez phénoménales.

Après son match à 23 points et 20 rebonds contre Cleveland la nuit dernière - c'est un peu passé inaperçu à cause du tomar de Sekou Doumbouya - Andre Drummond a atteint la barre des 8 000 rebonds en carrière. A 26 ans, le pivot des Pistons est déjà le 73e rebondeur le plus prolifique de l'histoire et seul Moses Malone a mis moins de temps que lui pour compiler 8 000 rebonds (534 matches contre 578). Même des légendes comme Shaquille O'Neal (650), Dennis Rodman (650) et Hakeem Olajuwon (638) n'ont pas eu cette précocité.

Quant au nombre de matches à 20 rebonds ou plus, Andre Drummond, qui a réussi 78 fois cette prouesse, n'est devancé que par Dennis Rodman, Moses Malone et Dwight Howard. Vu son âge, il y a de bonnes chances que celui qui a compilé le plus de rebonds sur les quatre dernières saisons (et devrait logiquement signer un quintuplé dans quelques mois) passe encore quelques paliers avant la fin de sa carrière...

Andre Drummond ne shoote pas à 3 points et malgré un nombre de contres par match appréciable, n'est pas l'un des défenseurs les plus féroces de la ligue. C'est grâce à son sens du rebond, offensif et défensif, qu'il reste un joueur important en NBA avec un contrat à 27 millions la saison. A une autre époque pas si lointaine, il aurait sans doute pu être l'un des joueurs les plus dominants de toute la ligue. Pour l'heure, il n'est qu'un monstre statistique qui attend la bonne situation pour jouer autre chose que des premiers tours de playoffs.

A un an et demi de la fin possible de son contrat (il dispose d'une player option), Andre Drummond est à un tournant

Les statistiques d'Andre Drummond en 2019-2020