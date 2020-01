Il n’y a pas que les Atlanta Hawks sur le dossier Andre Drummond. Selon Vincent Goodwill, insider qui a longtemps couvert les Detroit Pistons, les Dallas Mavericks, les Toronto Raptors et les Boston Celtics seraient aussi sur les rangs.

Boston, Dallas, Toronto have also registered interest in Andre Drummond, according to sources. Drummond has relationships with Kristaps Porzingis and Kyle Lowry

— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) January 3, 2020