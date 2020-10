Alors qu'une prolongation à Cleveland paraît improbable, Andre Drummond intéresserait trois franchises nettement plus ambitieuses.

Ce n'est pas un secret. Les Cleveland Cavaliers n'ont pas une envie folle de voir Andre Drummond dans leur effectif la saison prochaine, une fois sa player option à 28.7 millions de dollars activée.

Selon Forbes.com, les Cavs vont se montrer particulièrement à l'écoute dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le profil de Drummond n'est pas exactement celui d'un pivot moderne, puisque s'il a de nouveau fini meilleur rebondeur de la ligue, ses progrès dans d'autres secteurs de jeu, notamment lorsqu'il s'agit de s'écarter du cercle, sont restés lettre morte.

Selon les bruits de couloirs du moment, trois équipes se tiendraient prêtes à récupérer l'ancien intérieur des Detroit Pistons : les Boston Celtics, les Los Angeles Clippers et les San Antonio Spurs. A priori, ce ne serait dans tous les cas pas pour un rôle aussi déterminant que celui qu'il avait à Detroit, où il était quasiment franchise player ces dernières saisons, particulièrement avec les multiples absences de Blake Griffin.

Avant d'être envoyé pour 8 matches à Cleveland, Andre Drummond tournait encore à 17.8 points et 15.8 rebonds de moyenne avec les Pistons. Reste à voir si une équipe est prête à miser sur lui pour un an ou plus. Les Cavs, qui ont sondé leur joueur pour une éventuelle prolongation il y a quelques semaines, ont visiblement rapidement été dissuadés.