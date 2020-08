Chaque année, lorsque les votes pour le All-Star Game tombent, on se moque de ceux effectués par les joueurs. Beaucoup d'entre eux ne prennent pas la chose au sérieux et se comportent comme des gamins de 14 ans dans une élection de délégués où la moitié de la classe a voté pour "la mère à Kevin" ou "Snoop Dogg". Mais les joueurs ne sont pas les seuls à blâmer en matière de votes en NBA. Certains journalistes à qui la ligue a donné un bulletin pour les trophées individuels de fin de saison ont soit rempli leur grille sous l'emprise de stupéfiants, soit une méconnaissance profonde du basket, ou bien l'envie de faire les clowns.

Le détail des votes pour le trophée de meilleur défenseur de la saison 2019-2020 a été dévoilé. On est franchement ouverts d'esprits et même si on avait opté pour Giannis Antetokounmpo dans nos propres votes il y a quelques semaines,on n'aurait pas été choqué par une victoire d'Anthony Davis, Rudy Gobert ou même un arrière comme Marcus Smart ou Patrick Beverley. Par contre, on peut voir que Andre Drummond, le nouveau pivot des Cleveland Cavaliers, a été mis en première position par l'un des votants. On a cru à une erreur, mais non. On n'a rien contre l'ancien joueur des Pistons, mais être le meilleur rebondeur de la ligue ne fait pas forcément de vous le meilleur défenseur. Il faut un peu plus que ça.

Drummond et Detroit ont été à la ramasse défensivement cette saison et le retrouver là est incompréhensible. Autre anomalie : Hassan Whiteside a reçu un vote en 2e position. Lui aussi est un bon rebondeur. Un bon contreur aussi. Mais jamais ces statistiques-là ne gommeront les difficultés qu'il a toujours affiché depuis son arrivée en NBA en termes de QI défensif et de concentration.

Il est très possible que ce soit la même personne qui ait placé Andre Drummond et Hassan Whiteside sur le podium. On n'est pas vraiment pro-délation, mais ce serait quand même pas mal que le comité donne des votes à des gens plus sérieux. Comme Thierry Normandie, par exemple.