Le package exact reste à définir, mais le Miami Heat pourrait compter Andre Iguodala et Danilo Gallinari dans ses rangs dans quelques heures. Adrian Wojnarowksi d'ESPN annonce que Memphis et Miami sont tombés d'accord pour envoyer "Iggy" vers South Beach, en échange, notamment de Justise Winslow. Dans la foulée, Andre Iguodala est tombé d'accord avec la franchise floridienne pour une prolongation jusqu'en 2021 à hauteur de 30 millions de dollars, la deuxième année étant en option.

Pour Gallinari, ce serait via une transaction tripartite avec Memphis et OKC. Les discussions se poursuivent selon Woj, autour de la possibilité de lever la protection (top 14) sur un 1er tour 2023 que le Heat doit au Thunder.

Miami, Memphis and Oklahoma City are working on an elaborate three-team deal that would land the Heat both Andre Iguodala and Danilo Gallinari, league sources tell ESPN. Talks are ongoing and could extend into Thursday, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020