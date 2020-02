Stephen Curry a décidé de ne pas laisser Andre Iguodala face à la meute. Alors que son ancien coéquipier est prêt à ne pas jouer de toute la saison s'il n'est pas tradé là où il le souhaite, Curry lui a offert son soutien en répondant aux tacles des jeunes Grizzlies. Pour rappel, Dillon Brooks y est allé les deux pieds décollés pour évoquer "Iggy" lundi, expliquant qu'il avait hâte que le vétéran soit tradé pour lui montrer à côté de quoi il était passé. Ja Morant, notamment, avait acquiescé, likant au passage quelques tweets insultants sur le MVP des Finales 2015.

Avec une simple photo postée sur Instagram et un emoji, Curry a semblé vouloir indiqué aux importuns qu'ils ne faisaient pas partie du même monde qu'Andre Iguodala, triple champion NBA, et qu'ils feraient mieux de se taire.

On comprend quand même le point de vue des Grizzlies. Ils réalisent une superbe saison avec un groupe jeune et enthousiasmant. Normal qu'ils aient l'impression qu'Andre Iguodala leur manque quelque peu de respect depuis son arrivée... Le vétéran espère toujours être envoyé chez un contender. Si rien ne se matérialise, la piste d'un comeback à Golden State la saison prochaine, lorsque Stephen Curry et Klay Thompson seront tous les deux sur pied, devrait gagner en crédibilité.