Andre Iguodala a un certain statut en NBA. Vétéran, une longue carrière riche en succès, trois titres et un trophée de MVP des finales. Ce n’est pas n’importe qui. Et, à l’approche de la retraite, il n’accepte pas n’importe quel projet. Alors quand les Golden State Warriors l’ont envoyé aux Memphis Grizzlies pour libérer de la masse salariale, « Iggy » a tout simplement fait savoir qu’il ne jouerait pas pour la franchise du Tennessee. Il ne s’est pas pointé une seule fois à l’entraînement. Mais il continue d’être payé. 17 millions la saison.

Entre temps, les Grizzlies ont créé la surprise. Leur jeune équipe en reconstruction se trouve actuellement à la huitième place de la Conférence Ouest. Toujours en course pour les playoffs. Elle aurait bien besoin d’un soutien comme Andre Iguodala. Mais l’ailier de 36 ans attend toujours son transfert. Ses coéquipiers ont aussi envie qu’il mette les voiles, comme l’a confié Dillon Brooks.

« Un gars qui est dans notre équipe mais qui ne veut pas en faire partie. J’ai hâte qu’il soit transféré pour qu’on puisse l’affronter et lui montrer qui nous sommes. »

Du culot de la part de Brooks. Mais cette énergie, cette envie de prouver, est sans doute positive pour les Grizzlies. Les dirigeants de l’organisation ont fait savoir qu’il ne ferait pas de cadeau à Iguodala : pas de buyout. S’il veut partir, ce sera via un transfert. La deadline approche, ça pourrait donc ne pas tarder.