Anthony Davis : « C’était comme un match de playoffs ! »

Nous étions très sceptiques mais il semble que la NBA a su trouver un format qui a relancé le All-Star Game. Au moins le temps d’une édition. En dénaturant un peu le basket – trois premiers quarts temps où les compteurs étaient remis à zéro à chaque fois – la ligue espérait que la dernière période soit très disputée avec un score précis à atteindre pour gagner. 157. 133, comme le nombre de points inscrits en cumulés par le Team Giannis, en tête une fois les trois quarts temps compilés, +24. Et malgré un retard de 9 points, le Team LeBron l’a emporté au terme d’un quatrième quart temps intense, défensif et engagé. Anthony Davis, auteur du lancer-franc pour la victoire, était ravi.

« C’était comme un match de playoffs. On était un peu sceptiques avec la nouvelle formule. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Mais au bout du compte, tout le monde a aimé et ça a fait renaître la compétition. »

Si ça a marché, c’est surtout parce que les joueurs ont vraiment joué le jeu en essayant d’aller chercher la victoire. Le Team LeBron a effacé assez rapidement son déficit de 9 points et les deux équipes étaient alors à égalité, 146 partout. Le premier en 11 points gagne. C’est donc sur la ligne, après avoir provoqué la faute de Kyle Lowry, qu’Anthony Davis a offert la victoire aux siens. Un panier pour la gagne aurait été encore plus époustouflant mais ce n’est que partie remise !

🙌 @AntDavis23 misses the first but MAKES the 2nd free-throw to win the 2020 #NBAAllStar game for #TeamLeBron and earn $300,000 more for @ChicagoScholars! pic.twitter.com/b3vYtfK3EJ

— NBA (@NBA) February 17, 2020