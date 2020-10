Anthony Davis rêve de 9 Finales NBA de plus avec LeBron

Pour la première fois de sa carrière, Anthony Davis dispute donc les Finales NBA. Sur le Game 1 remporté face au Miami Heat (116-98), l'intérieur des Los Angeles Lakers n'a pas été impressionné par les événements. En effet, l'ancien des New Orleans Pelicans a sorti une performance monstrueuse : 34 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres. Comme à son habitude, Unibrow n'a pas voulu tirer la couverture à lui. Ainsi, il a souligné le rôle de Kentavious Caldwell-Pope dans ce succès. Et au passage, Davis a aussi rendu un hommage à LeBron James, petit qualificatif affectueux censuré en VO à l'appui, qui joue ses 10èmes Finales NBA.

"Quand on voit le travail et la préparation de LeBron au quotidien, on comprend pourquoi il réalise sa 10ème apparition lors des Finales NBA. Franchement, il ne s'arrête jamais. J'ai bien l'intention de suivre ce 'connard' pour, je l'espère, encore 9 Finales NBA de plus ! Nous sommes tous prêts à ça. J'ai toujours voulu ça dans ma carrière. J'ai toujours voulu ce qu'il (LeBron, ndlr) avait", a fait savoir Anthony Davis pour Yahoo Sports.

LeBron James et Anthony Davis font aussi fort que Kobe et Shaq !

Tout au long de la saison, ce duo a parfaitement fonctionné. Que ce soit sur ou en dehors des parquets. Anthony Davis et LeBron James ont noué une vraie connexion qui fait actuellement la différence. Bon, malgré la longévité du King, on a du mal à l'imaginer sur le parquet pour encore 9 Finales NBA, mais ce tandem peut effectivement viser très haut avec les Lakers.