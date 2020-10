LeBron James et Anthony Davis font aussi fort que Kobe et Shaq !

Les Los Angeles Lakers ont signé une victoire écrasante (116-98) face au Miami Heat sur le Game 1 des Finales NBA. Un succès collectif pour les Californiens avec un vrai rôle joué par tous les joueurs. Notamment sur l'énorme run réalisé par les Californiens dans le deuxième quart-temps. Cependant, comme toujours, LeBron James et Anthony Davis ont été les deux grands artisans de la performance des Angelenos.

25 points, 13 rebonds et 9 passes décisives pour le King. 34 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres pour Unibrow. C'est fort, très fort. Et il s'agit même d'une prestation qui va ainsi rester dans l'histoire des Lakers. En effet, depuis le Game 2 des Finales NBA 2004, jamais un duo des Purple and Gold n'avait réussi à combiner plus de 25 points en même temps.

Anthony Davis, trop fort, trop rapide, trop mobile… trop injouable pour Miami !

Sans surprise, vous imaginez bien le nom du tandem en question ? Kobe Bryant (33 points) et Shaquille O'Neal (29 points) pour une victoire face aux Detroit Pistons (99-91). Sur ces Finales NBA, cette performance n'a pas forcément été une grande réussite avec un revers (1-4).

En tout cas, par la suite, les Lakers ont disputé (et gagné) trois autres Finales NBA (2008, 2009, 2010), mais Bryant, pourtant très bien entouré, n'a pas réussi à rééditer une telle ligne statistique avec l'un de ses partenaires. Pour LeBron James et Anthony Davis, ça pourrait probablement devenir une routine face aux Floridiens...

