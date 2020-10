La défaite des Los Angeles Lakers dans le game 5 des Finales NBA pourrait n'être qu'un simple accident de parcours, avant le sacre dans l'un des deux matches potentiels à venir. Mais il faut aussi se dire que ce qui s'est passé dans cette rencontre remportée par le Miami Heat, risque d'avoir une incidence sur la suite. Psychologiquement, le superbe numéro de Jimmy Butler ou le raté de Danny Green peuvent peser et jouer leur rôle pour la suite. Physiquement, certains joueurs ont pris cher et le Heat n'est plus la seule équipe à avoir des joueurs importants sur le flanc ou très diminués. Les Lakers déplorent ainsi la situation autour d'Anthony Davis.

De héros à zéro : Danny Green avait le shoot du titre dans les mains

L'intérieur All-Star, déjà un peu touché au talon, est mal retombé après un rebond et une lutte avec Duncan Robinson dans le premier quart-temps la nuit dernière. Pendant quelques secondes - traumatisme de la blessure de Kevin Durant lors des Finales 2019 oblige, on a quand même de grosses sueurs froides en imaginant "AD" ne plus pouvoir défendre ses chances et celles des Lakers. Après avoir boîté et être sorti quelques instants, "Unibrow" a fait son retour.

Il a apparemment aggravé la douleur et eu du mal à jouer à pleine puissance pendant le reste de la rencontre. Sur les stats, ça ne se voit pas tellement. Anthony Davis a fini avec 28 points, 12 rebonds, 3 contres et 3 interceptions, le tout en jouant 42 minutes. Pour l'heure, sa situation n'est pas extrêmement alarmante, mais Frank Vogel a reconnu que son joueur était en souffrance.

"Anthony se bat contre la douleur au niveau de son talon. Il a du mal à bouger mais il a serré les dents. On verra comment il se sent demain", a expliqué Vogel à Mike Trudell de Spectrum SportsNet.

Du côté d'Anthony Davis, il n'y a pas le moindre doute. L'ancienne star des New Orleans Pelicans a affirmé être certain de pouvoir jouer dimanche. Ce ne sera sans doute pas à 100% comme en auraient pourtant besoin les Lakers face à une équipe du Heat surmotivée, mais mieux vaut ça que rien.