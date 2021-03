Anthony Davis absent encore un long moment… ça commence à devenir sérieux

Déjà forfait depuis le 14 février dernier, Anthony Davis devrait aussi manquer les trois prochaines semaines de compétition. Et peut-être plus.

Ça sentait mauvais dès le départ, quand les Los Angeles Lakers maintenaient une forme de silence radio au sujet de la blessure d’Anthony Davis. L’intérieur All-Star souffre d’une tendinite au talon d’Achille et d’une entorse au mollet. Rien de grave a priori sauf que, depuis, sa durée d’indisponibilité ne cesse d’être prolongée.

Forfait depuis le 14 février, il devait revenir après le weekend de la coupure. Mais Yahoo! Sports révèle finalement qu’AD sera absent pendant au moins trois semaines de plus. Et encore, il pourrait même manquer plus de temps. En effet, les Lakers ne veulent prendre aucun risque avec leur superstar et ça se comprend. Ils ne précipiteront pas son retour, quitte à baisser un peu au classement à l’Ouest, ce qui est d’ailleurs le cas depuis plusieurs semaines.

Le but étant évidemment de récupérer un Anthony Davis en pleine forme au moment des playoffs. Sauf qu’avec autant de matches ratés, le joueur va revenir autour de la mi-avril. Il aura alors juste quelques rencontres pour se mettre dans le rythme. Il ne sera peut-être pas de suite à 100% quand les hostilités débuteront. Mais normalement, les Lakers ont suffisamment de ressources pour tenir le choc.

Anthony Davis va encore faire patienter tout le monde aux Lakers…