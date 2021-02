Anthony Davis explique l’état d’esprit de LeBron James sur le MVP

On pensait que LeBron James allait se reposer. Après 18 saisons NBA, et à 36 ans, le King enchaîne les matches et jouent de grosses minutes alors que l’intersaison était très courte pour les Los Angeles Lakers. Surtout qu’il dispose d’encore plus de responsabilités en l’absence d’Anthony Davis, blessé.

Alors pourquoi s’infliger autant d’efforts – ce qui est tout à fait louable ! – à une époque où les superstars optent de plus en plus pour le « load management » ? Le King ferait-il tout pour aller chercher son cinquième trophée de MVP ? AD n’y croit pas.

« Je sais que ce gars s’en fiche du MVP. Il veut des titres. S’il n’est pas élu MVP mais qu’il finit champion comme l’an dernier, c’est bon pour lui. C’est ça son état d’esprit. Il se concentre sur le MVP des finales », assure Davis.

On veut bien croire l’intérieur des Lakers. Bien sûr que LeBron James préfère une bague à un trophée individuel. Mais ça, c’est un discours tout fait. Il est fort probable que le natif d’Akron garde aussi le MVP dans un coin de sa tête.

Il connait les enjeux (Michael Jordan en a cinq). Et s’il veut un titre, il faudra arriver frais en playoffs. Pour l’instant, le poids des années n’a pas l’air d’avoir une emprise sur lui. Mais James paraît tout de même bien fatigué depuis quelques jours. Le break va lui faire du bien.

