LeBron James fatigué et moins lucide ? Sa réponse cash sur son temps de jeu

Il ne le dira pas, sans doute par orgueil, mais LeBron James a manqué de jus dans les minutes cruciales du match perdu par les Los Angeles Lakers contre les Washington Wizards (124-127). Le King avait arraché l’égalisation dans les dernières secondes du quatrième quart temps. Mais pour manquer le lancer-franc de la gagne juste derrière. Ensuite, en prolongation, il s’est raté avec un tir pas très lucide balancé à dix mètres alors qu’il restait du temps au chronomètre.

Erreurs et manque de lucidité, LeBron James s’est loupé, les Wizards ont kiffé

Sans Anthony Davis à ses côtés, à 36 ans et après 18 saisons NBA, le quadruple MVP accuse peut-être un peu le coup. Il est clair qu’un petit break ne lui ferait pas de mal. Mais ça, ça ne vient pas de lui.

« Toute cette histoire sur le fait que LeBron doit se reposer est disproportionné », confie LBJ en parlant de lui à la troisième personne. « Je n’ai jamais dit ça. Je ne parle jamais de ça, je n’y crois pas. On a tous besoin de plus de repos. Je suis là pour bosser. » « Je ne me force pas. C’est une narrative qui se développe. Je n’ai jamais demandé de repos pendant la saison. Tout ça, ça ne vient pas de moi. »

LeBron James passe tout de même 35 minutes sur les parquets chaque soir. Mais son temps de jeu est monté à 38 sur les 10 dernières rencontres. Il est de plus en plus utilisé et les Lakers comptent sur lui pour faire la différence. Son manque d’adresse et de lucidité récemment laissent tout de même témoigner d’une fatigue accumulée. La coupure du prochain All-Star Weekend va peut-être lui faire du bien…

