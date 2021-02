Erreurs et manque de lucidité, LeBron James s’est loupé, les Wizards ont kiffé

Les Lakers qui se font accrocher à domicile par un des cancres de la NBA, ça craint. Mais perdre en prolongation, c'est pire. Et perdre en prolongation avec un LeBron James qui part en sucette, c'est encore pire.

C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé cette nuit à Los Angeles. Les Lakers recevaient les Wizards. Autant dire que sur le papier, c'est victoire assurée. Même si on reconnait qu'il y a un petit frémissement du côté de DC depuis quelques jours et que les W n'ont jamais été si nombreuses, logiquement on ne perd pas contre les Wizards, surtout quand on veut mettre fin à une série de 2 défaites de rang.

Et on parle des 17 points d'avance que les Lakers avaient ? Et du lancer franc manqué par LeBron à la fin du temps réglementaire ? Non, on va plutôt vous montrer le dernier shoot à trois-points qu'il a tenté en toute fin de partie avec 6,2 secondes sur l'horloge...

#Lebron said "F it" and yeeted a 3-pointer with 7 seconds left. He did not wanted to go to a 2nd OT tonight. #LakeShow x #DCAboveAll

On sait que LeBron peut rentrer des shoots lointains, mais ce n'est pas Stephen Curry non plus... KCP venait de rentrer un shoot à 3-pts. N'y avait-il pas un meilleur choix à faire que ce tir très lointain sans rythme ? Et sans aucun système. Certainement.

Au final, James l'a reconnu lui-même, c'était un shoot de merde. Mais ce n'était pas sa seule erreur malheureusement. Sur l'action précédente, c'est en défense qu'il se troue. Totalement perdu sur la remise en jeu. Il laisse Westbrook filer au panier et accorde un And-1 stupide.

C'est donc la 3e défaite de suite des Lakers qui sont, rappelons-le privés d'Anthony Davis. LeBron James a joué plus de 43 minutes à 4 reprises ces derniers jours dans 4 prolongations face à des équipes ayant un bilan négatif. Les Lakers ont perdu 4 de leurs 5 derniers matches.

A 36 ans, James est le troisième joueur de NBA cumulant le plus de minutes jouées. Il compile 200 minutes de plus que tous ses coéquipiers des Lakers.

