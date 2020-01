Anthony Davis ne voudrait signer qu’un deal de trois ans cet été

Petit à petit, le dossier Anthony Davis se révèle être un poil plus compliqué que prévu pour les Lakers. On dit un poil car les dernières informations ne sont pas non plus très surprenantes. Il y a quelques jours, l'intérieur des Angelenos a refusé une prolongation de quatre ans et 146 millions. Logique étant donné qu'il sera free agent cet été et que beaucoup de choses peuvent se passer d'ici-là (même si, on le répète, tous les voyants sont au vert actuellement). Il y a notamment le fait de pouvoir signer un deal de plus de 200M sur cinq ans. Sauf que la presse US a eu vent d'un tout autre plan de la part d'Anthony Davis.

S'il compte bien rester en Californie, il aurait l'intention d'y parapher un bail de seulement trois ans. On ignore encore s'il veut également inclure une player option dès la fin de la seconde année. Ces contrats "courts" sont un procédé courant ces dernières années chez les superstars, comme Kevin Durant aux Warriors, LeBron James à Cleveland (les deux ne prolongeaient que d'un an à chaque fois) et Kawhi Leonard aux Clippers (qui a signé pour trois ans aux Clippers, avec player option pour 2021).

Pour les deux premiers concernés, il s'agissait de garder une porte ouverte, profiter de la hausse annuelle du salary cap mais aussi aider leurs équipes à recruter sans se mettre dans le rouge. Pour Kawhi et donc AD, la donne est différente. Les deux joueurs ont déjà été en froid avec leurs franchises respectives, au point de demander à partir via un trade. En ne signant que deux ou trois ans, ils se gardent la possibilité de quitter le navire tout en étant seul décisionnaire de leur avenir. Car si Davis a bien obtenu ce qu'il voulait, à savoir jouer aux Lakers, Leonard avait été expédié à Toronto contre son gré alors qu'il souhaitait rentrer à Los Angeles.