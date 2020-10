Le blasphème terrible de Jared Dudley sur Anthony Davis et Tim Duncan

En voilà un qui n’a pas peur de se faire insulter sur internet. Jared Dudley a frappé très fort en lâchant ce constat sur Anthony Davis, qu’il a comparé à Tim Duncan lors de son passage dans le podcast de Bill Simmons. On envoie un extrait, on en discute après.

« Oui, je pense [qu’Anthony Davis est le meilleur ailier-fort de l’Histoire]. Je pense que Tim Duncan a fixé une norme. On savait exactement ce qu’il allait fournir chaque soir. Il pouvait alterner entre la raquette et du jeu à mi-distance. Je pense qu’AD est bien plus talentueux. Meilleur en défense, surtout à notre époque. Il peut switcher sur les intérieurs et les extérieurs. Et je pense qu’il peut encore atteindre un tout autre niveau. »

C’est évidemment un morceau choisi parmi une longue discussion où Dudley encense les qualités de son coéquipier. Mais c’est donc celui où il compare Tim Duncan et Anthony Davis.

Nous ne sommes évidemment pas d’accord avec le vétéran des Lakers, même si on comprend en partie l’idée. Déjà, nous ne sommes pas d’accord sur l’idée qu’il était meilleur que le grand Tim en défense. Plus polyvalent de ce côté du parquet, ça, oui. Il court plus vite, il est plus mobile. Donc OK. Mais pas plus fort ou plus impactant pour autant.

Tim Duncan, tu es une légende

Duncan était une incroyable tour de contrôle défensivement. Meilleur aux rebonds. Meilleur aux contres. Moins athlétique mais plus grand et encore plus solide. Il l’était même encore très tard, à la fin de sa carrière.

Ensuite, offensivement, on note quand même que la légende des Spurs est un bien meilleur passeur que Davis. Il lit mieux le jeu sur les prises-à-deux. Il n’avait pas de main gauche – et oui, mais ça continue de l’appeler ‘Mr. Big Fundamentals’ – mais il avait quand même plus de moves. Après, leur profil offensif sont assez différents. AD est plus hybride.

Donc non, à nos yeux, Anthony Davis n’est pas le meilleur ailier-fort de l’Histoire. Par contre, là où Dudley a raison, c’est que le joueur des Lakers arrive à peine à son apogée. Il a encore une marge de progression très intéressante. Et s’il continue son ascension, il pourra éventuellement prétendre à ce statut. Mais clairement pas de suite.