Après Disney World, une autre zone gigantesque pour sauver la saison ?

L'entreprise MGM Resorts International a proposé un plan à la NBA pour terminer sa saison sur une large portion de Las Vegas avec hôtels et terrains de basket.

Comme l'assure LeBron James, la NBA et ses acteurs ne veulent pas lâcher l'affaire. L'épidémie de coronavirus perd doucement du terrain et les états commencent à sortir du confinement. Même de l'autre côté de l'Atlantique. De son côté, la ligue réfléchit toujours à une solution pour finir sa saison, suspendue depuis début mars. L'hypothèse la plus probable consiste à organiser un tournoi sur une zone neutre. Des playoffs, mais en allégés, avec toutes les équipes réunies au même endroit. Le site de Disney World, près d'Orlando, peut éventuellement servir de camp de base.

Mais le géant américain MGM Resorts International est déterminé à aider les ligues de sports professionnels. Selon le New York Times, l'entreprise a déjà proposé à un plan à la NBA. Une large portion de Las Vegas aurait été mis en avant, avec jusqu'à 4700 chambres d'hôtels pour accueillir les joueurs, les staffs et les familles.

Ainsi que les sites des Las Vegas Aces (WNBA) ou de l'université d'UNLV pour disputer les rencontres. Une douzaine de terrains supplémentaires pourraient être créés. La NBA, qui a déjà décalé la draft, pourrait prendre une décision dans les prochaines semaines. En attendant, certaines franchises vont pouvoir reprendre les séances d'entraînement individuelles à partir du 8 mai.