LeBron James entend peser de tout son poids sur les événements à venir en NBA. Le "King" s'est exprimé pour la première fois depuis quelque temps sur la situation et sur les rumeurs d'annulation de la saison, faute d'une amélioration dans la crise sanitaire qui touche la planète. Dans un tweet, la star des Los Angeles Lakers a clairement montré de quel côté il se positionnait.

"J'ai lui que des dirigeants et des agents voulaient que la saison soit annulée. Ce n'est absolument pas vrai. Personne que je connais n'a jamais dit quelque chose comme ça. Dès que la situation le permettra, nous aimerions finir notre saison NBA. Je suis prêt et notre équipe est prête. Personne ne devrait annuler quoi que ce soit".

Aux dernières nouvelles, la NBA réfléchissait très sérieusement à la possibilité de faire reprendre la saison du côté de Disneyworld en Floride. Le fait que le lieu soit fermé depuis le mois de mars et la superficie du parc - plus grand que la ville de Paris - sont des atouts intéressants. On peut parier que LeBron James et la plupart des joueurs qui font partie d'équipes à la lutte pour le titre, ou au moins pour les playoffs, sont partants à l'idée de jouer là-bas si les condition le permettent.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑

— LeBron James (@KingJames) April 30, 2020