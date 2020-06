Comme nous vous l'indiquions samedi, Kyrie Irving milite pour un boycott de la reprise de la saison en NBA. Le meneur des Brooklyn Nets a invité les joueurs, lors d'une conférence téléphonique, à ne pas reprendre afin de lutter contre le racisme après les récents événements aux Etats-Unis. Et plusieurs acteurs de la Ligue, comme l'intérieur des Los Angeles Lakers Dwight Howard, le soutiennent. De son côté, le meneur des Houston Rockets Austin Rivers dispose d'un avis différent. L'homme de 27 ans l'a publiquement exprimé sur les réseaux sociaux.

"Je tente de trouver une corrélation. Notre retour voudrait dire mettre de l'argent de nos poches (les joueurs NBA). Avec cet argent, tu peux continuer d'aider encore plus de gens, continuer de donner plus de temps et d'énergie pour ce mouvement BLM. Je suis à 100% pour. Car des changement sont nécessaires et les injustices persistent depuis trop longtemps. Mais ... sans mentionner le fait que plusieurs joueurs ont besoin d'être payés... 99% des joueurs en NBA n'ont pas autant gagné qu'un mec comme Kyrie.

Il ne faut pas oublier que la NBA est majoritairement noire américaine, comme beaucoup de nos fans. Apporter un spectacle et de l'espoir aux jeunes est aussi important. Tout comme le fait de garder certains jeunes à l'intérieur pour regarder du basket à la télévision plutôt que d'être potentiellement exposé à des problèmes (en raison d'inégalités et d'injustices) est important. Je ne dis pas que le basket représente la solution. Mais ça peut apporter une distraction.

Sur un autre plan, il faut aussi parler des conséquences d'un boycott sur l'argent des droits TV, le CBA et tout le reste. La NBA ferait un immense pas en arrière. Cela pourrait même annuler la prochaine saison. J'adore la passion de Kyrie pour aider ce mouvement. C'est admirable et inspirant. Je suis totalement avec lui... mais il faut le faire de la bonne façon et pas au prix de la NBA et de la carrière de certains joueurs.

Nous pouvons faire les deux. Nous pouvons jouer et changer les inégalités par rapport aux vies noires. Je pense que c'est même notre devoir ! Pour moi, boycotter ou ne pas reprendre n'aura pas cet impact. Les gars veulent jouer et aider à ce changement", a assuré Austin Rivers.

Une opinion intéressante et plutôt complète de la part d'Austin Rivers. Ce texte a d'ailleurs été appuyé par plusieurs de ses pairs, comme Evan Fournier. Cela démontre qu'il y a un vrai débat au sein des joueurs sur cette reprise.