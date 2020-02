Les Sixers craignaient déjà le pire ce weekend, après que Ben Simmons ait aggravé ses douleurs au dos. Le joueur était sorti de la salle de rayons-X en étant plutôt ému selon les sources rapportées par ESPN dimanche. Mais la franchise attend encore des précisions supplémentaires avant de s’exprimer plus clairement sur la blessure et l’absence à venir de son All-Star australien. C’est déjà acquis qu’il manquera plusieurs matches. Il ne prendra pas part au road-trip de son équipe qui débute dimanche prochain et prend fin le 7 mars. Il ne jouera pas cette semaine non plus. Et même sans doute au-delà.

Pour l’instant, Ben Simmons est donc forfait pour une durée indéterminée. C’est une très mauvaise nouvelle pour Philly, actuellement à la lutte pour une place dans le top-4 de sa Conférence (et donc l’avantage du terrain au premier tour des playoffs). Joel Embiid s’est surpassé en inscrivant 49 points en l’absence de son coéquipier cette nuit.

Simmons tourne à environ 17 points, 8 rebonds et 8 passes depuis le coup d’envoi de la saison.