Bientôt un nouveau film de basket avec LeBron James et Adam Sandler sur Netflix ?

LeBron James est plus qu’un joueur de basket. C’est un homme d’affaire avisé. Riche. Plein de succès. Un producteur de films, de séries et de documentaires via sa société SpringHill Entertainement. Et même un acteur aperçu dans « Trainwreck » et prochainement dans « Space Jam 2 ». Mais il a encore plein d’autres projets. Selon Sporting News, le King va bientôt collaborer à la réalisation d’un long métrage qui se déroule dans l’univers de la NBA. Adam Sandler sera la tête d’affiche.

L’acteur célèbre jouera le rôle d’un agent qui a déniché une nouvelle pépite à l’étranger et qui cherche à le ramener dans la grande ligue américaine. Initialement, une partie de l’intrigue avait lieu en Chine. Mais avec le boycott de la NBA par les autorités locales, le joueur prometteur en question devrait provenir d’un autre continent.

Le film sera diffusé sur Netflix. Aucune date n’a été dévoilée pour l’instant.