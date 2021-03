Blake Griffin devrait rejoindre une armada de l’Est !

Voilà donc la première grosse information transfert de cette dernière ligne avant la deadline. Devenu persona non grata à Detroit, Blake Griffin a trouvé un accord avec les Pistons pour être libéré de son contrat. Comme pressenti, son contrat était bien trop lourd pour trouver une franchise capable d'accepter un trade. Au passage, l'ancien des Clippers fait une croix sur plus de 13M de dollars sur les 74M qu'il devait percevoir d'ici l'été 2022.

Maintenant qu'il est sur le marché à moindre coût, Blake Griffin va forcément intéresser beaucoup de monde, dont des candidats au titre. Selon le toujours bien informé Shams Sharania, l'affaire est déjà pliée puisque l'insider annonce que Griffin va sans doute rejoindre les Brooklyn Nets ! Le deal devrait être officialisé d'ici 48h, moment où l'intérieur aura officiellement le droit de signer où bon lui semble.

On aura donc, après le All-Star Game, une équipe qui alignera un cinq majeur composé de Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin et DeAndre Jordan ! Sur le papier, c'est évidemment incroyable. Cependant, l'ancien All-Star n'est plus que l'ombre de lui-même, la faute à des blessures aux genoux survenues ces deux dernières années.

On le connaissait bondissant, explosif, capable de dunker sur n'importe qui. On est très loin de tout ça aujourd'hui. Depuis le début de la saison, Blake Griffin n'a pas dunké une seule fois. Une stat pas forcément pas capitale pour estimer l'impact d'un joueur. Mais quand on parle de lui, elle est quand même significative.

Très franchement, voir Blake Griffin à l'oeuvre fait assez mal au coeur depuis la reprise fin décembre. Il se contente de rester derrière la ligne à trois points, prendre quelques tirs à 7,23m, et faire tourner la balle. Peu de post-up, peu d'initiatives vers le cercle, ça sent quand même le joueur crâmé.

Alors oui, le contexte Detroit n'aidait forcément pas. Son énorme salaire non plus. À Brooklyn, il aura peu de responsabilités offensives et ne sera pas attendu. Défensivement, il ne fera pas de miracles. Mais sa mentalité, son expérience autour du Big Three pourrait finalement être précieuse, notamment en playoffs.

Dans la course à l'armement, les Nets ont frappé un grand coup puisque Blake Griffin était courtisé par de grosses écuries comme les deux de Los Angeles ou encore Miami et les Warriors.