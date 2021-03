Avec l'arrivée de Blake Griffin, les Brooklyn Nets vont désormais compter 5 All-Stars ou anciens All-Stars dans leur roster, avec Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden et DeAndre Jordan. Une pensée effrayante, mais qui ne doit pas non plus faire passer les Nets pour l'équipe la plus "stacked" de l'histoire. Il n'est pas rare que des franchises arrivent à mettre sur pied des rosters avec un paquet de joueurs anciennement All-Stars ou All-Stars l'année de la formation de l'équipe. On exclut évidemment les joueurs devenus All-Stars par la suite.

En 1973, la dernière équipe des New York Knicks à avoir décroché le titre comptait 7 All-Stars ou ex-All-Stars dans son groupe : Bill Bradley, Dick Barnett, Walt Frazier, Dave Debusschere, Jerry Lucas, Earl Monroe et Willis Reed. Il s'agit du record.

En 1983, les Los Angeles Lakers en avaient 6, avec Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jamaal Wilkes, Norm Nixon, Bob McAdoo et Steve Mix. James Worthy ne sera lui All-Star que quelques années plus tard, en 1988.

Les Boston Celtics de 1986 en comptaient 6, avec Larry Bird, Kevin McHale, Dennis Johnson, Robert Parish, Bill Walton et Scott Wedman, Danny Ainge n'ayant été All-Star que deux saisons plus tard.

Plus récemment, des équipes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé ont fait aussi bien. Les Dallas Mavericks 2015 avaient Dirk Nowitzki, Tyson Chandler, Rajon Rondo, Amar'e Stoudemire, Jameer Nelson et Devin Harris, même s'ils étaient tous sur une pente très descendante de leur carrière.

Blake Griffin rejoint Brooklyn, un All-Star de plus aux Nets !

Les Brooklyn Nets de 2013-2014 avaient eux carrément cinq All-Stars dans leur cinq de départ, avec Deron Williams, Joe Johnson, Paul Pierce, Kevin Garnett et Brook Lopez, mais aussi Andrei Kirilenko en sortie de banc, sélectionné à l'époque où il portait le maillot du Jazz.

Juste avant la deadline des trades en 2018, les Cleveland Cavaliers comptaient dans leurs rangs LeBron James, Dwyane Wade, Derrick Rose, Kevin Love, Isaiah Thomas et Kyle Korver.

Parmi les équipes qui ont connu le succès avec pléthore de All-Stars passés ou actuels, les San Antonio Spurs de 2003, champions NBA cette année-là, alignaient Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, David Robinson, Steve Smith et Kevin Willis.

Idem pour les Golden State Warriors 2017, avec Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green, David West et Andre Iguodala.

