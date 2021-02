Ancien voltigeur casseur d’arceaux, Blake Griffin se fait de plus en plus vieux et il n’a toujours pas calé le moindre dunk cette saison.

LeBron James peut se sentir fatigué à 36 ans. Le King reste toujours bien plus frais que Blake Griffin, qui en a pourtant 5 de moins. Ce n’est pas une attaque envers le joueur des Detroit Pistons, un homme que l’on a souvent défendu et apprécié. Mais honnêtement, il fait peine à voir sur les parquets.

LeBron James, une nouvelle preuve de sa longévité spectaculaire

Alors, bien sûr, il y a encore des éclairs de génie. Comme ses 23 points contre les Los Angeles Lakers de LBJ fin janvier. Bien sûr qu’il y a encore du ballon. Les jambes, en revanche, ne suivent plus du tout. Les ressorts ont explosé. Usés par les blessures. Et une statistique illustre parfaitement ce triste constat : Blake Griffin n’a toujours pas dunké cette saison.

Nous vous en avions déjà parlé le 20 janvier dernier. Et bien ça n’a pas changé depuis. Il continue de prendre de plus en plus sa chance à trois-points et souffre quand il se retrouve en position de poster des adversaires dos au panier. Il est devenu un joueur de périmètre. Mais en lent. Et bien évidemment incapable de défendre en raison d’une absence totale de latéralité.

L’ancien All-Star tourne désormais à 12 points par match, à peine plus de 5 rebonds et 36% aux tirs. Peut-être qu’il a encore besoin de temps pour reprendre du rythme. Mais franchement, ce n’est vraiment pas encourageant.

Blake Griffin est-il déjà complètement fini ?