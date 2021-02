LeBron James, une nouvelle preuve de sa longévité spectaculaire

Les Los Angeles Lakers montrent quelques signes de fatigue. Même LeBron James, qui avouait après la victoire au bout de deux prolongations contre les Detroit Pistons qu’il ne pouvait plus se permettre de jouer aussi longtemps sur un terrain à son âge. Et pourtant, rebelote hier soir. Une seule OT cette fois-ci pour un succès de justesse contre le Oklahoma City Thunder.

Le King accuse le coup. Mais même quand il est crevé, il parvient à compiler un triple-double. 28 points, 14 rebonds et 12 passes décisives. Avec encore deux nouveaux records à la clé pour lui. Il a dépassé Jason Kidd, assistant aux Lakers, au nombre de triple-doubles cumulés après 35 ans.

Triple-doubles after turning 35 in NBA history: 9 — LeBron James (including tonight)

8 — Jason Kidd

3 — Paul Pierce

3 — Pau Gasol pic.twitter.com/3YGLVaByT7 — StatMuse (@statmuse) February 9, 2021

Il est aussi premier pour les triple-doubles après 18 saisons dans la ligue.

Triple-doubles after 18th season in NBA history: 3 — LeBron James

2 — Kobe Bryant

1 — Tim Duncan

1 — Karl Malone pic.twitter.com/HzQSslMcaQ — StatMuse (@statmuse) February 9, 2021

LeBron James est quand même incroyable. On pensait qu’il allait se reposer cette saison. Et pourtant, non, il n’a pas raté un match jusqu’à présent. Il fait ses statistiques en venant chaque soir sur le terrain. 25-8-8. Et le pire, c’est qu’il joue plein de minutes ! Il en a passé plus de 37 sur le parquet lors de 8 des 11 derniers matches !

Espérons pour lui qu’il ne soit pas trop K.O. au moment des playoffs… Mais visiblement, James et les autres humains n’ont pas le même concept de la fatigue.

CQFR : LeBron en 3D, LaMelo fonce vers le RoY